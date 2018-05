Roma, screening della pelle con esperti e dermatologi: smash della prevenzione agli Internazionali di Tennis

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il grande successo della scorsa edizione con oltre 700 visite effettuate, durante le quali i dermatologi che collaborano con La Roche-Posay hanno individuato 40 lesioni cutanee tra cui 5 melanomi, anche quest’anno la marca scende in campo a fianco degli sportivi, un target che ha il 27% di probabilità in più di sviluppare il melanoma*.Fortunatamente l’attitudine a proteggersi di chi pratica sport all’aria aperta è maggiore rispetto alla media della popolazione generale: dai dati raccolti è emerso che l’88% del campione che pratica attività sportiva sotto il sole utilizza una protezione. Di questi, però, solo il 46% fa uso di crema solare ad alta protezione e 1 soggetto su 4 indossa unicamente cappello e occhiali.La Roche-Posay, da sempre in prima linea in materia di prevenzione, dal 7 al 20 Maggio 2018 prenderà parte, per il secondo anno consecutivo, agli Internazionali di Tennis di Roma dove gli oltre 450.000 visitatori tra atleti, tifosi e turisti potranno effettuare, presso il Foro Italico, visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori cutanei e ricevere, dagli specialisti dermatologi, indicazioni e consigli utili per una corretta esposizione al sole anche durante l’attività sportiva all’aria aperta.Il progetto è realizzato con il patrocinio di SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), Euromelanoma Italia e FIT (Federazione Italiana Tennis).Per ulteriori informazioni: www.larocheposay.it