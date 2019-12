Roma, scoppia la Pastrami-mania: dal marinato all'affumicato da TBSP il top della Capitale

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 12:53

Marinato, frizionato e affumicato. Di maiale, di montone o di manzo a ognuno il suo. E’ il pastrami, l’ultima tra le grandi novità culinarie della Capitale in voga tra appassionati, esperti carnivori e curiosi.Simbolo dello street food newyorkese, diventato celebre grazie al film ‘Harry ti presento Sally’ del 1989, nella scena in cui Meg Ryan e Billy Crystal mangiano pastrami da Kat's a New York, la storia del pastrami parte da lontano. Un viaggio che ha origine dalla cucina rumena e che nel corso dei secoli ha subito trasformazioni e influenze gastronomiche di Grecia, Turchia e del bacino mediorientale. Una contaminazione che oggi va dalla Romania fino allo Stato di Israele, dagli Usa - dove è stato esportato dai migranti rumeni ebrei nei primi anni del Novecento – fin dentro al cuore della Città Eterna.Ed è dal Tbsp in via Gallia, già conosciuto dai 'beef lover' per la rinomata linea dedicata ai burger e per i migliori tagli di carne tra cui la dry aged e il pulled pork, che è scattata la ‘pastrami mania’. Al Tbsp si fa la fila per quello artigianale, che rigorosamente segue il processo di salmistratura, circa 10 giorni, per poi essere asciugato e tamponato con una serie di spezie e salsa rub. E ancora affumicato, porzionato e abbattuto. “Invidiabile in ogni strato” giura Fabio Galli, titolare del Tbsp e presidente dell’omonimo gruppo azienda leader nella distribuzione delle carni. “Abbiamo portato a Roma la tradizione del barbecue americano con la qualità di un prodotto 100% Made in Italy. Il pastrami è uno dei nostri fiori all'occhiello, l'unicità della nostra produzione lo rende non replicabile”.