Roma, con lo scooter contro un cinghiale: grave un 58enne, è in fin di vita. L'incidente in via Cassia

Sullo scooter, prende in pieno un cinghiale che stava attraversando via Cassia. Adesso è in fin di vita. Giuseppe C., 58enne romano impiegato nel marketing e negli uffici stampa, si è trovato l'ungulato all'improvviso in mezzo alla strada, su via Cassia, e non è riuscito a evitarlo. Adesso si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato giovedì sera in codice rosso.

Andrea, il bambino di 6 anni morto in vacanza a Sharm el-Sheikh ucciso da «avvelenamento da contatto»

Studenti sparano alla prof con la pistola ad aria compressa «per avere più follower su Instagram». Lei denuncia tutti

L'incidente, l'uomo è in coma

Lo schianto è avvenuto all’altezza di via Oriolo Romano, a Roma nord. La segnalazione ai vigili urbani l'hanno fatta alcuni automobilisti, che hanno assistito all'incidente. Il 58enne è in coma, con ferite gravi alla testa e altre parti del corpo. La carcassa dell'animale è stata rimossa. Lo scooter si è distrutto nello scontro, fortissimo. Il cinghiale avrebbe attraversato la strada, sbucando fuori dal parco dell'Insugherata, già noto per altre vicende di questo genere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA