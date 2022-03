Roma, scontro tra tram e camion sulla Termini-Centocelle

Un incidente tra un tram e una autocisterna di gasolio è avvenuto questa mattina martedì 8 marzo intorno alle 11.40 a Roma, nella zona di via Casalina all'altezza di via Orazio Pierozzi. Non si segnalano al momento feriti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha provocato l'interruzione della linea ferroviaria Termini-Centocelle gestita da Atac fino al primo pomeriggio.

Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco sembra che il camion cisterna, con un residuo di 4.500 di gasolio, abbia attraversato i binari mentre era in arrivo il convoglio. Due squadre dei pompieri sono intervenute per le operazioni di messa in sicurezza di tutta l'area interessata con un'autobotte, un'autogru, il carro sollevamenti, il carro fiamma e il carro rilevamento radioattivo chimico. Sul posto anche personale del 118 e della polizia stradale.

