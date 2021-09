Roma, scontro tra scooter e tram: muore un ragazzo di 18 anni, grave l'amico di 17

Un altro tragico incidente sulle strade della Capitale. Un ragazzo di 18 anni alla guida di uno scooter è morto in un incidente con un tram a Roma. È accaduto nella serata di venerdì su via Prenestina. Sul posto pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale.

Coinvolto un tram della linea 5. Ferito il passeggero che era sullo scooter insieme alla vittima. Si tratta un giovane di 17 anni, trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 23:05

