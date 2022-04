Roma, scontro tra scooter e auto: Andrea, avvocato di 48 anni, muore in ospedale

Incidente mortale sulle strade di Roma. Nello scontro tra un'auto e uno scooter ha perso la vita Andrea Prosperi, avvocato di 48 anni. Nell'incidente avvenuto intorno alle ore 13.30 di oggi, 14 aprile, in via Ruggero di Lauria all'intersezione con via Caracciolo, nel quartiere Prati, sono state coinvolte un'auto Bmw e una Honda Sh 300. Dopo lo schianto il motociclista, un uomo italiano di 48 anni è rimasto gravemente ferito. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso del S. Spirito, è poi deceduto in ospedale.

Leggi anche > Roma, scappa da incidente e fa il pieno gratis: benzinaio lo insegue in caserma

Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati. Gli agenti hanno proceduto agli accertamenti del caso e sequestrato i due mezzi coinvolti. Alla guida dell'auto una donna di 55 anni che si è fermata dopo lo scontro. L'automobilista è stata accompagnata in ospedale per gli esami tossicologici di rito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA