Roma, scontro tra moto e furgone: morto centauro 23enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. Un ragazzo di 23 anni è morto dopo che la sua moto Honda è andata a scontrarsi con un furgone sulla via Tiberina, all'altezza di Borgo S. Isidoro nel quadrante nord della Capitale. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente tra il centauro 23enne e il furgone Iveco, condotto da un uomo di 30 anni.

Sul posto per i rilievi dell'incidente, avvenito questa mattina, sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo “Cassia”. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Tuttora in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 18:33

