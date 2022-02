Roma, scontro tra moto e auto: morto centauro 33enne

Incidente mortale sul litorale romano. Un 33enne italiano che guidava una moto Honda è morto nello scontro con una Nissan Micra condotta da un uomo di nazionalità nigeriana. L'incidente è avvenuto alle 17 circa all'incrocio tra via Giandomenico Bertoli e via Carlo Albizzati, in zona Dragona. Inutili i soccorsi, il 33enne è morto sul posto.

L'automobilista è stato accompagno presso l'ospedale Grassi di Ostia per accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sono in corso accertamenti della Polizia Locale del gruppo X Mare per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei veicoli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 20:47

