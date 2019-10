Scontro frontale tra minicar e Merceds: 17enne sbalzato fuori, è gravissimo in ospedale

Donna trovata sull'A12 coperta di sangue, uomo morto in fondo al viadotto: «Volevo lasciarlo, mi ha aggredita e si è buttato»

Grave incidente stradale a Roma. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri in via dei Due Ponti, all'altezza del civico 17, a Roma. Il ragazzo viaggiava alla guida di una minicar che si è scontrata frontalmente con una Mercedes. Il 17enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. A effettuare i rilievi dell'incidente sono stati gli agenti della polizia locale del Gruppo XV Cassia.Il conducente dell'automobile, un 46enne, è stato soccorso e portato al Sant'Andrea inizialmente in codice giallo e poi in codice verde.