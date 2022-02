Roma, scontro tra bus turistico e rider: grave 29enne

Grave incidente stradale a Roma. Scontro in via Ostiense tra un bus turistico e un rider in bici. L'incidente è avvenuto all'altezza con via Giovanni da Empoli, alle 14:30 circa. Il rider, un uomo di nazionalità bengalese di 29 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono intervenuti anche dei passanti per soccorrere il ragazzo ferito che è stato presto portato in ospedale dal 118. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale gruppo VIII Tintoretto.

Leggi anche > Roma, spara ai testicoli del fidanzato della figlia con una pistola a piombini: voleva difenderla

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA