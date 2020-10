Roma, scontro tra due bici sulla ciclabile a Prati: uomo batte la testa su un'auto parcheggiata e muore

Uno scontro tra due biciclette sulla pista ciclabile del lungotevere della Vittoria è stato fatale a un uomo che ha perso la vita battendo la testa su un veicolo parcheggiato regolarmente sulle aree di sosta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 all'altezza del civico 9 di lungotevere della Vittoria.



Secondo le prime ricostruzioni dei vigili urbani del gruppo Prati, intervenuta sul posto, le due biciclette percorrevano entrambe la pista ciclabile in direzione piazza Monte Grappa e provenivano da largo Maresciallo Giardino.



Per cause ancora da accertare uno dei due ciclisti, la cui identità non è ancora nota, ha urtato l'altro e cadendo a terra ha sbattuto la testa su un veicolo. La vittima è un uomo di circa 60-65 anni, con abbigliamento da ciclista e indossava il casco protettivo

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 19:34

