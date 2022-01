Roma, scontro tra auto e scooter: morto motociclista 40enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. Incidente mortale ieri sera in zona Primavalle. Un uomo di 40 anni su uno scooter Honda Sh è morto nello scontro con un'auto Opel Corsa in via di Torrevecchia all'incrocio con via Dolcedo. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto verso le 20.15. L'automobilista, italiano di 42 anni, si è subito fermato a prestare soccorso. Gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito disposti per l'automobilista sono risultati negativi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio. Al vaglio dei caschi bianchi l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Leggi anche > Roma, calci e pugni ad automobilisti e passanti in centro: denunciati un uomo e una donna

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA