Roma, bombe carta e petardi a piazza del Popolo: la polizia disperde i manifestanti di estrema destra. Due agenti feriti

Appena scattata la mezzanotte è iniziata la guerriglia a piazza del Popolo a Roma, dove Forza Nuova ha organizzato una protesta contro il provvedimento del Governo del coprifuoco, dalle 24 alle 5, per contrastare la diffusione del coronavirus. L'Adnkronos riferisce che due agenti di polizia sono rimasti feriti, uno è stato portato in ospedale. Almeno dieci i fermati

Lancio di petardi e oggetti contro le forze dell'ordine che stanno presidiando l'area, che a loro volta hanno caricato contro i manifestanti, circa 200, che si sono radunati sulla piazza. «Noi siamo qui e ci saremo anche dopo la mezzanotte. Non si può accettare che un minuto dopo la mezzanotte ci sia il virus e un minuto prima no», aveva detto ai cronisti il leader di Forza Nuova di Roma Giuliano Castellino, arrivando in piazza senza mascherina.

Incendiati anche alcuni cassonetti durante i disordini al centro di Roma nel corso della manifestazione contro la «dittatura sanitaria e il coprofuoco». Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, ci sarebbe qualche fermato. Gli scontri sono poi proseguiti in via Carrara fino al ministero della Marina e qualche cassonetto è stato rovesciato anche in viale Mazzini.

Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti anti-coprifuoco nel corso del corteo di protesta che questa sera si è snodato da piazza del Popolo a piazzale Flaminio e lungotevere delle Navi. Entrambi gli agenti hanno riportato contusioni lievi, uno è stato portato in ospedale non in gravi condizioni.

Sale il numero dei fermati. Almeno dieci, portati in questura per gli scontri di questa sera in centro, a Roma. Sarebbero tutti italiani e appartenenti a gruppi ultras. Il corteo anti coprifuoco, annunciato con un tam tam sui social già nella giornata di oggi, si è sciolto quasi del tutto e la situazione, diventata critica con gli agenti del Reparto mobile costretti a caricare in piazza del Popolo, sembra ora esser tornata alla normalità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 01:29

