Scippa una donna, picchia gli agenti, fugge con un motorino rubato e investe tre poliziotti. 29enne arrestato

Follia pura a Roma. Un 29enne ha scippato una donna, picchiato gli agenti di polizia intervenuti e, poi, è fuggito su uno scooter rubato investendo tre poliziotti che hanno cercato fino all'ultimo di fermarlo. Scena violenta e incredibile che si è svolta tra il Prenestino, Pigneto e Malatesta.

Il ragazzo di 29 anni, di origini bosniache e nato a Milano, era ricercato dalla polizia da tempo perché, stando alle indagini, era già stato il responsabile di una serie di scippi, tutti con lo stesso modus operandi. Furti ripetuti e in serie che sono stati commessi prevalentemente nella zona dell'Esquilino e di Termini.

Le indagini hanno condotto gli agenti sulle sue tracce nella zona del Prenestino Labicano ed è qui che hanno seguito i suoi spostamenti, mentre il giovane si spostava in sella dell'Sh 125 rubato a caccia della sua preda.

L'attesa è finita in fretta. Il ragazzo individuata la vittima ha agito con velocità, scippando una donna di 37 anni per poi fuggire a piedi. Gli agenti, a quel punto, sono entrati in azione inseguendelo e bloccandolo. Da qui è nata una violenta colluttazione, con il ladro capace di colpire gli agenti e scappare in sella allo scooter rubato, parcheggiato a pochi metri di distanza.

Dopo una ricerca di massa della polizia, gli agenti hanno individuato il fuggitivo ancora a bordo dello scooter rubato. Certi che il 29enne si sarebbe fermato tre poliziotti hanno occupato l'incrocio a piedi, ma l'uomo ha proseguito, investendoli.

I quattro sono caduti a terra. Ed il 29enne è stato bloccato e arrestato, con le accuse di rapina e tentato omicidio, oltre ad essere stato denunciato per ricettazione. I tre poliziotti sono stati portati in ospedale, due di loro in codice rosso. Uno ha subito ferite e contusioni varie, un altro la frattura del polso e il terzo la frattura del piede sinistro e dovrà sottoporsi ad una operazione chirurgica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 17:25

