Roma, sciopero Atac venerdì 17 maggio: gli orari e le fasce di garanzia

Venerdì 17: altro che film horror e scaramanzia, a far tremare i romani ci pensa lo sciopero dell'Atac. Si prospetta nera infatti la giornata di venerdì prossimo quando incroceranno le braccia gli autisti del trasporto pubblico locale per uno sciopero di 4 ore. Il personale incrocerà le braccia, infatti, dalle 8:30 alle ore 12:30, per una protesta indetta dal sindacato Usb che, in contemporanea, sarà anche in presidio per l'intera mattinata. Saranno interessate dalla possibile interruzione del servizio le linee Atac e RomaTpl.

A rischio, quindi, le corse di bus comprese quelle periferiche, di tram e filobus, le metropolitane A, B e B1 e le ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Non solo, i disagi si faranno sentire anche sugli altri treni visto che incrocerà le braccia, per lo sciopero generale, anche il personale di Gruppo Trenitalia, RFI e Nuovo Trasporto Viaggiatori: sono possibili quindi ritardi o addirittura cancellazioni delle corse per diversi convogli. Il personale in protesta, inoltre, scenderà in piazza per un sit-in dalle 10 a Porta Pia, sotto le finestre del ministero dei trasporti. Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

