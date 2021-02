Sciopero mezzi pubblici oggi lunedì 8 febbraio: stop bus, metropolitana tram per quattro ore

Sciopero mezzi pubblici: stop bus, metropolitana tram per quattro ore. Lunedi 8 febbraio trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. A Roma l'agitazione riguarderà Atac e Roma Tpl e quindi le linee di bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Possibili ripercussioni anche sui servizi di Roma Mobilità. In Regione, nelle stesse ore protesta in Cotral. Regolari le linee di Trenitalia.

Atac fa sapere che, durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno, eventualmente, attive, non sarà garantito il servizio di ascensori, montascale e scale mobili. Non garantito, poi, il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 00:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA