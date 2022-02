Roma, sciopero dei mezzi pubblici: caos in città: chiuse metro A e C. Disagi sulla Roma-Lido

Venerdì nero per i trasporti: è in corso, dalle 8:30 lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna e Faisa - Cisal. Il servizio sarà garantito nella fascia di garanzia 17:00-20:00.

Le organizzazioni sindacali S.l.m. Fast Confsal e Confail Faisa invece hanno indetto ad uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 12:30.

A Roma grossi disagi per i viaggiatori e pendolari: attualmente è chiusa la metro A, chiusa la metro C, parzialmente interrotta la Roma-Lido e aperta ma con forti rallentamenti la linea Be B1. Anche il servizio su gomma non è garantito. Si registra la chiusura anche della Termini-Centocelle e la riprogrammazione di tutte le corse della ferrovia regionale Roma -Viterbo.

#info #atac - #Aggiornamento sciopero -

Metro A: chiusa

Metro B/B1: regolare

Metro C: chiusa

Ferrovia Roma-Lido: regolare

Ferrovia Roma-Viterbo metropolitano e regionale: regolare#roma 1/2 — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 25, 2022

Le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali sono: l'interruzione del confronto sul rinnovo contrattuale Ccnl di categoria, il parziale riconoscimento della spettanza retributive arretrate delle ferie; la corretta applicazione della normativa comunitaria sull'orario di lavoro. Al precedente sciopero nazionale di 24 ore del 1 giugno 2021 delle organizzazioni sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl - Fna e Faisa - Cisal, in Atac ha aderito il 42,6 per cento dell'esercizio di superficie e il 21,6 per cento del servizio metropolitane e ferrovie concesse, per Cotral ha aderito il 39,7 per cento dei dipendenti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 09:55

