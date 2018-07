I turisti bocciano la capitale: «Roma? Sciatta e degradata»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono solo alcuni dei ricordi deludenti di milioni di turisti che scelgono Roma come meta per le loro vacanze. Una cartolina di sciatteria e degrado, che con il passare del tempo sembra caratterizzare sempre più la capitale d'Italia. A rivelarlo è il sito, che raccoglie una serie di commenti apparsi in rete in una discussione dal titolo Rome Dirty?', per mettersi nei panni del turista e capire cos'è realmente rilevante per lui. Ho programmato un viaggio a Roma e in una settimana 3 persone che l'hanno visitata di recente mi hanno detto che è sporca. Ratti, graffiti e sporcizia dappertutto. Non so se hanno esagerato, così ho pensato di chiedere l'opinione di altri americani, scrive un utente. Ed ecco il commento del primo americano: Roma sta diventando sempre più sporca e bisogna fare qualcosa il prima possibile.grazie a un team di vigili e avvocati che hanno censito le firme dei vandali. Perché Roma non fa lo stesso?. C'è, dunque, un mito da sfatare: I turisti non sono assillati dalle buche e dai rifiuti. Ciò che colpisce maggiormente i visitatori - si legge nel sito - è la trascuratezza delle strade, la noncuranza degli abitanti verso il territorio, il senso di disordine e incuria.I graffiti ricoprono la maggior parte dei palazzi e della metropolitana. C'è scarsa manutenzione dei marciapiedi, strade e spazi pubblici miseramente trascurati, afferma Veronica da Dublino. La città è visibilmente trasandata, conferma Autumn from Dallas. Hubie from Florida rincara la dose: Roma non è pulita come vorrei, ma hey ci vivono loro, non io!. E infine l'affondo di Rudy: Non voglio offendere gli italiani, ma dal mio punto di vista, la periferia di Roma è proprio da terzo mondo. Scusa Roma questo è quello che hanno visto i miei occhi.riproduzione riservata ®