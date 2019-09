Roma choc, scheletro trovato davanti all'uscita della stazione della metro Piramide

Lo scheletro è stato scoperto dai tecnici di Acea durante uno scavo davanti l'ingresso della stazione Piramide. Sembrerebbe conservato bene e potrebbe risalire al massimo ad un secolo fa: forse si tratta di una vittima dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Esami specifici per la certezza della datazione saranno fatti nei prossimi giorni. È stato escluso comunque che lo scheletro possa essere riconducibile a episodi di criminalità recente.



L’area è stata transennata dagli addetti della Sovrintendenza capitolina, che ora sono al lavoro per cercare di risolvere il mistero della scheletro affiorato all'improvviso.



+++notizia in aggiornamento+++

Venerdì 20 Settembre 2019, 14:21

, proprio davanti all'uscita della stazione Piramide della metro b.