Roma, schianto tra un'auto e un'ambulanza: tre feriti gravi

Sono, tutti trasportati in ospedale in, a causa di uno, a. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 su via Casilina, all'incrocio con viale della Primavera, all'altezza diL'ambulanza, con sirene accese e in fase di trasporto di una persona, per cause ancora da accertare si è schiantata con un'auto Chevriolet. L'automobilista, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra Tuscolano 2.L'autista dell'ambulanza, insieme ad un collega che viaggiava con lui, e l'automobilista sono tutti stati trasportati in ospedale in codice rosso. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.