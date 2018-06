Roma, schianto in moto sulla Colombo: muore una ragazza di 20 anni

ROMA - Incidente mortale nel pomeriggio su via Cristoforo Colombo in zona Castel Fusano, nel quadrante sud di Roma. La vittima è una ragazza di 20 anni che viaggiava in moto in direzione Ostia. Lo schianto è avvenuto, intorno alle 14.30, all'altezza di via di Villa di Plinio. Trasportata d'urgenza in ospedale, la 20enne è poi deceduta. Sul posto la polizia locale del Gruppo X Mare. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire se siano coinvolti altri veicoli. Al momento sembrerebbe che la ragazza abbia fatto tutto da sola.

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..