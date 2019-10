Schianto choc davanti la Farnesina: auto si ribalta, ferita mamma con due bambini

Schianto choc tra due auto nel pomeriggio a Roma. Una, in seguito all'urto, si è ribaltata. È accaduto in via dei Robilant, all'angolo con viale Antonino S. Giuliano, nei pressi della Farnesina.



A bordo della macchina una donna di 49 anni con due bambini di 9 e 11 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice rosso. Non sono in pericolo di vita.



L'altra auto è finita contro un cippo commemorativo in marmo, che è stata divelto. Alla guida un uomo di 46 anni, anche lui ferito e in codice rosso. Sul posto intervenute le pattuglie del Gruppo XV Cassia per i rilievi e per la messa in sicurezza dell'area.

Martedì 22 Ottobre 2019, 19:08

