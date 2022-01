Roma, sassi contro un bus nella notte: distrutto il lunotto posteriore

Un autobus di linea è stato colpito da alcuni sassi a Roma, nella scorsa notte. È accaduto in zona Torresina, alla periferia Nord-Ovest della Capitale: la sassaiola ha distrutto il lunotto posteriore del mezzo.

Il raid vandalico è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, in via Andrea Barbato. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile. A quanto accertato, è stato lanciato un sasso contro il mezzo che transitava sulla strada che ha infranto il lunotto posteriore. Non ci sono feriti, ma l'autista ha dovuto sospendere la corsa e il bus è rientrato in deposito. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 11:41

