Sassi contro un bus di linea ieri sera a Roma. È accaduto in via Luigi Candoni, in zona Magliana, nei pressi di un campo nomadi. A quanto ricostruito, alcuni ragazzi hanno lanciato delle pietre contro l'autobus e poi sono scappati. Danneggiato un finestrino. Non si registrano feriti. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 09:56

