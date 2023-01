Dal cuore ai tumori, ecco gli ospedali di Roma dove curarsi all'avanguardia con macchinari e robot unici in Italia

di Valentina Conti

C’è ed è davvero all’avanguardia il lato “buono” della sanità romana. Strumentazioni e tecniche di ultima generazione infatti potenziano reparti ultra moderni, in grado di fornire prestazioni di eccellenza. Anzi, spesso uniche in Italia. Prego, prendere nota: qui ci si può curare come da nessun’altra parte. Al top.

ANALISI DI DETTAGLIO. La nuova risonanza magnetica del Policlinico Umberto I consente di effettuare esami specifici, come l’imaging cardiaco e cerebrale. Macchinari “rivoluzionari” pure agli Ifo Istituti Regina Elena e San Gallicano, nei quali sono stati inaugurati due sistemi di Pet/Ct completamente digitali. Una Tac che riesce a catturare immagini del cuore nel tempo di un battito è una delle new entry hi-tech del parco macchine dell’Irccs San Raffaele.

ROBOTICA ORTOPEDICA. Il Cto Alesini è in prima linea per l’applicazione di un sistema robotico ortopedico per gli interventi di protesi ad anca e ginocchio: l’unico da Firenze in giù. L’equipe, guidata dal dottor Fabio Rodia, direttore della Uoc Ortopedia e Traumatologia, ha permesso di mettere a punto planning accurati, dando la possibilità di poter eseguire interventi con una precisione millimetrica, riducendo i rischi per i pazienti. Nel triennio 2019-2022, all’ospedale San Carlo di Nancy, sono stati attuati quasi 500 interventi con il robot Navio.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA