Roma, San Valentino “hot” con la sexcation di Mama Shelter

Chi lo ha detto che la Festa di San Valentino deve essere per forza romantica? L’alternativa “hot” la propone l’hotel Mama Shelter, approdato di recente nella Capitale nel quartiere Prati. L’invito fuori dal coro ai romani è di trascorrere lunedì 14 febbraio nelle sue colorate stanze all’insegna di una giocosa trasgressione di coppia tra i sex toys della “Sexy Mama Box”, i film gratuiti per soli adulti disponibili in camera, le maschere di gatto Silvestro e Dart Fener da indossare per dei selfie-ricordo e delle candele profumate ad accendere l’atmosfera già piccante. L’offerta sexcation – la staycation in versione sexy dell’albergo irriverente di via Luigi Rizzo 20 – include il soggiorno dal sapore scanzonato e gender-free che comincia già domenica 13 febbraio.

E ancora: la prima colazione il giorno dopo, due cocktail come Love e Popeye ispirati alla pop art del bar dell’hotel e il late check-out fino alle ore 14 a San Valentino, che consente agli ospiti di concedersi ulteriori attimi di gioco e trasgressione. Spiega il General manager dell’hotel Bruno Cavasini: «Dopo le misure di lockdown, l’offerta sexcation che al Mama Shelter è già attiva dallo scorso autunno ha permesso a molte coppie di ritrovarsi e godere della persa intimità, dimenticando il distanziamento sociale anche solo per poche ore. È un’idea originale e giocosa adatta anche a San Valentino, soprattutto per chi vuole osare ed è stanco di quelle situazioni romantiche già viste».

All’arrivo in hotel il 13 febbraio, si verrà accolti con un drink di benvenuto. In stanza, arredata con letto a cinque stelle, topper e lenzuola satinate, ci sarà la “Sexy Mama Box”, che include condom, lubrificante, olio per massaggi e altre sorprese. Infine, la grande Smart TV con schermo 53 pollici controllabile dal proprio cellulare, proporrà una vasta selezione di film per soli adulti inclusi nella tariffa che parte da 159 euro a notte a camera.

