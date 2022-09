Roma, pedoni e moto a rischio per "dissesto sampietrini" nelle strade del centro storico. Infortuni sempre più frequenti

di Valentina Conti

Dissestati, divelti, traballanti, sconnessi: i sampietrini della Capitale, soprattutto nei vicoli del centro, sono diventati un pericolo.

Senza un’attenta manutenzione saltano spesso. E le piogge di questo periodo peggiorano le cose: si rischia di inciampare, anzi di cadere e farsi male. Vittime principali le donne, e tacco 12 o calzature rasoterra non fa molta differenza.

L’agguato sotto forma di infortunio per pedoni e moto si materializza in alcune vie di piccole dimensioni dove - appunto - la manutenzione dei “serci” romani lascia a desiderare. Come in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari. «Uscita dal supermercato, sono caduta nonostante le ballerine ai piedi. E mi è andata bene», racconta Antonia. Se l’è cavata con lividi su piede e anca, ma i casi di caviglie slogate, fratture e altri traumi non sono affatto isolati. Anzi. «In piazza dei Cenci si deve stare attentissimi», avverte Maria P., che lì ci abita. Addirittura in via della Seggiola sono comparse micro buche di lato al marciapiede, “condite” da sampietrini staccati. Neppure in via di Santa Maria in Monticelli si scherza con il selciato, idem in via Leccosa. Da via del Fagutale a via di Pietra fino a via di Santo Stefano del Cacco, l’elenco di strade a rischio (ancora più per i diversamente abili) è lungo e bypassa i principali rioni storici della città, da Trevi a Pigna fino a Regola ed oltre.

La manutenzione della pavimentazione composta dagli antichi blocchetti nelle strade di competenza municipale (perlopiù le piccole, ma non è possibile generalizzare), si muove «sulle segnalazioni dei vigili, del servizio sorveglianza legato a quello della manutenzione e sulle tante segnalazioni dei cittadini», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici del I Municipio, Alessandra Sermoneta. Quindi annuncia a Leggo: «Stiamo mandando in gara il nuovo accordo quadro sulla manutenzione ordinaria per partire a dicembre con una nuova manutenzione rafforzata. In una delle aree indicate, su via Beatrice Cenci, è stato ripristinato da poco una parte del selciato. Comunque, interverremo sulle vostre segnalazioni», assicura ancora Sermoneta.

Anche perché per attuare in pieno il Piano Sampietrini del Campidoglio, che interessa un’azione mirata alla rimozione e al recupero dei noti cubetti di porfido in diverse zone del Centro, si è in attesa di indicazioni governative.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 07:00

