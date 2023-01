Ecco i saldi, dureranno 6 settimane. Pronti 7 romani su 10: in cima alla lista della spesa ci sono abbigliamento e scarpe

di Lorena Loiacono

Sette romani su 10 sono pronti a fare acquisti in saldo e oltre uno su 4 spenderà più dell’anno scorso. Roma oggi apre la stagione della caccia ai saldi invernali tra vetrine coperte da manifesti colorati, percentuali di sconto accattivanti esposte ovunque e cartellini con prezzi irresistibili.



ZERO DIVIETI. Tornano i saldi, proprio come avveniva prima del Covid senza restrizioni né mascherine, e andranno avanti per le prossime sei settimane (quindi fino a febbraio inoltrato). Un’occasione per i romani, che provano a contrastare la crisi, ma anche per la ripresa dei negozi. Secondo una stima di Confcommercio Roma, infatti, nel 2022 il mercato ha registrato ancora un calo del fatturato e sono aumentate le imprese del commercio al dettaglio, non alimentare, che hanno visto diminuire i propri ricavi rispetto all’anno precedente.

L’OCCASIONE. Per i romani i saldi restano un’occasione appetibile per gli acquisti: «La stagione dei saldi, come testimoniano i dati elaborati con Format Research – spiega Romolo Guasco, direttore di Confcommercio nella Capitale – si presenta ancora ricca di aspettative per i romani che, nonostante il Black Friday e le innumerevoli iniziative promozionali oramai disseminate con lo scorrere del calendario, continuano ad avere una notevole fiducia per gli sconti di inizio anno».



LE STIME. La fase di incertezza economica pesa, senza dubbio, anche sulle intenzioni per gli acquisti. Ma le stime dicono che il 26,7 % dei romani spenderà di più rispetto al gennaio 2022. «Nonostante la spesa media per i saldi invernali 2023 sia invece in calo per il 13,4% del campione». Quasi un romano su due, il 44,6%, aspetta dunque i saldi per aprire il portafoglio.

I PREFERITI. In cima alle preferenze espresse dai consumatori per i saldi, ci sono i capi di abbigliamento (94,1%) e le calzature (86,6%). Quasi 6 imprese su 10, però, temono che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno: solo poco più del 10% prevede un aumento delle visite. I pochi soldi a disposizione incidono sul bilancio di molte famiglie: il 60% di coloro che non acquisteranno in saldo, infatti, lo farà solo perché costretti a risparmiare. Tra questi, c’è anche un terzo che preferisce le promozioni online.

