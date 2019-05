Martedì 14 Maggio 2019, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una distesa di sacchi dell'immondizia. Nella via più centrale del centro storico. In via del Corso. Decine di sacchi accatastati nell'isola pedonale in attesa dell'Ama. Accade a Roma, la Capitale d'Italia. Dove l'emergenza rifiuti è perenne. Il centro storico, però, merita decisamente più decoro. Per non finire sulle cartoline dei turisti come ricordo di una Città Eterna da Grande Bruttezza.