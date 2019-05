Roma, sabato e domenicat torna Millennium: il meglio per i collezionisti di auto e moto storiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Meglio di MillenniuM, la mostra scambio più attesa del Centro Sud, dedicata a curiosi e appassionati di auto e moto d’epoca, è arrivata alla sua XXXV edizione. L’appuntamento presso la sede romana storica, l’Ippodromo delle Capannelle, raddoppia con l’evento di primavera che si aggiunge alla fiera autunnale: sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 la programmazione sarà ancora più ricca, promettendo divertimento per tutti i gusti.Gli amanti delle vetture e dei motocicli storici potranno passeggiare tra i prestigiosi modelli esposti e ammirarli da vicino. Vespa e 500 non potranno naturalmente mancare, accanto a Gilera e Triumph dalla classe inossidabile.Chi vuole avvicinarsi a questo mondo potrà trovare tra i club e gli habitué di settore le proposte di iniziative e i consigli su come fare l’investimento giusto e come orientarsi nella giungla delle assicurazioni.Tra gli espositori sarà possibile trovare ricambi, accessori nuovi per auto e moto, merchandising di brand storici del settore e gadget curiosi. Dagli adesivi ai clacson, dalle valigie da picnic ai caschi, dagli specchietti ai prodotti per lucidare le cromature, questo sarà il posto giusto per trovare il pezzo mancante per completare il restauro del vostro mezzo o il vostro outfit da centauri. Uno dei piazzali è dedicato, poi, all’antiquariato, agli oggetti vintage, al mercatino delle pulci amato da grandi e piccini.Il Meglio di MillenniuM ha scelto, inoltre, di ricordare Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo mondiale, con la prova di abilità “Una rosa a Nuvolari”. Realizzata in collaborazione con il giovane e attivissimo Legendary Classic Cars Bracciano, prevede per sabato 11 maggio dalle ore 10.00 un percorso andata e ritorno per auto d’epoca e sidecar fino agli anni Settanta. La gara, per le vie della città, unisce la Roma classica dell’Appia, con le sue catacombe e l’acquedotto, al quartiere in marmo bianco con gli imponenti edifici degli anni Trenta e i nuovi grattacieli. I partecipanti, in un’allegra e rombante sfilata, omaggeranno Nuvolari depositando una rosa ai piedi del busto che lo rappresenta, situato accanto al Palalottomatica.Per tutto il weekend, le pin up ufficiali de Il Meglio di MillenniuM, con una attesa tappa del concorso Miss Pin Up WW2, non mancheranno di dispensare simpatia e sorrisi!Il Meglio di MillenniuM, sabato 11 e domenica 12 maggio 2019Ippodromo delle Capannelle Via Appia Nuova, 1255 - RomaOrario: sabato 9.00-18.30; domenica 9.00-18.00Per informazioni:www.millenniumotori.it