di Emilio Orlando

Ruspe del comune e mezzi dell’Ama in azione da questa mattina a Roma, nel campo nomadi abusivo della Muratella alla Magliana, teatro nei giorni scorsi di un cosiddetto sgombero soft. La favela romana, era considerata da sempre una zona franca, dove il malaffare regnava sovrano.

Le stesse forze dell’ordine, durante i blitz per i controlli, venivano prese a sassate dai rom. Recentemente la sindaca Virgina Raggi, aveva lanciato l’ allarme, promettendo alla cittadinanza una soluzione. Cumuli di rifiuti pericolosi, baracche e roulette abbandonate, sono state raccolte per essere portate via da un’area, considerata ad altro rischio illegalità ed inquinamento insieme all’ altro accampamento rom, di via Candoni, distante dalla Muratella, soltanto qualche chilometro.



Tonnellate di cavi in plastica spellati e bruciati, rubati nelle centrali elettriche da cui i nomadi ricavano il rame, parti di cassoni in eternit e parti di carcasse di automobili e motorini, sono le tipologie di rifiuti che andranno conferiti nelle discariche che gli zingari accatastavano.



Tempo fa, un furto ad opera dei rom su una linea elettrica vicino la stazione ferroviaria, mandò in tilt l’aeroporto di Fiumicino, causando gravi ritardi agli aerei in partenza ed in arrivo. Proprio per questo business criminale del traffico di rame, il fenomeno dei roghi tossici alla diossina era una piaga con cui i residenti avevano imparato a convivere da tempo.

Forse - ha esclamato un abitante della zona alla vista dei “buldozer” e del ragno meccanico per sollevare i metalli – qui alla Muratella torniamo a respirare e a non aver paura ad uscire la sera, peccato che tra poco il campo nomadi verrà di nuovo colonizzato dagli stessi che sono stati sgomberati

. Nei prossimi giorni verrà bonificato anche l’insediamento di via Candoni, dove gli agenti della polizia municipale ed i servizi sociali del Campidoglio, stanno effettuando da tempo i censimenti dei nuclei famigliari presenti.