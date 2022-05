Roma, nel quartiere Ostiense arriva il nuovo Campus RUFA: sorgerà nell'area dell'Ex Falegnameria Triestina

Al via la realizzazione del nuovo Campus RUFA – Rome University of Fine Arts, oltre 6000mq nel cuore del quartiere Ostiense, in uno scenario stimolante e ricco di fascino, dove coesisteranno arte, didattica, laboratori, eventi aperti al territorio.

L’ampia zona che sarà riqualificata è quella dell’Ex Falegnameria Triestina in via Libetta, fulcro della vita notturna romana, nota per aver ospitato alcuni dei locali più famosi della Capitale tra cui il Goa Club. Una transizione significativa dal settore dell’intrattenimento musicale a quello della formazione nell’industria creativa. L’intervento – portato avanti in sinergia con il Municipio VIII, guidato dal presidente Amedeo Ciaccheri – rientra in un progetto di rigenerazione urbana molto più ampio. Un vero e proprio hub culturale che accoglierà ambienti per la didattica, laboratori, spazi dedicati a numerosi eventi rivolti al territorio, e a mostre e performance curate dagli studenti RUFA.

“In aggiunta ai laboratori dell’ex-Pastificio Cerere, riqualificato dall’Accademia nel 2010 a San Lorenzo, e delle sedi del quartiere Trieste, siamo orgogliosi di annunciare la nascita del nuovo Campus RUFA, - afferma Alessandro Mongelli, Amministratore delegato RUFA - un progetto unico nel suo genere, che ci permette di offrire alla nostra comunità oltre 10.000 mq di spazi per lasciar esplodere la creatività e contaminare la città.”

“Il quartiere Ostiense è al centro di azioni di rigenerazione urbana all’avanguardia per l’intera città – dichiara Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII – e il progetto del nuovo Campus RUFA – Rome University of Fine Arts, oltre a portare a nuova vita uno luogo storico del territorio, apre uno spazio che verrà attraversato non solo dagli studenti ma interagirà con la cittadinanza e le realtà locali. Inoltre – conclude Ciaccheri – il nostro Municipio arricchisce l’offerta formativa dedicata all’audio visivo contraddistinguendosi come il Polo cittadino dedicato ad eccellenze impegnate nel campo dell’innovazione.”

Il tema della sostenibilità è stato fondamentale nello sviluppo del progetto. Il nuovo Campus sarà il primo hub creativo a Roma a essere dotato di impianti per l’efficientamento energetico, prevedendo un sistema integrato che anche grazie ai fotovoltaici coprirà quasi tutto il fabbisogno. Nel piazzale esterno saranno predisposte delle aree green e colonnine di ricarica per veicoli elettrici firmate convenzioni per il bike sharing, e installate rastrelliere, per rendere più semplice a tutta la comunità l’impiego di mezzi alternativi alle automobili. Particolare attenzione sarà dedicata alla disposizione di aree verdi e piante negli ambienti interni per ridurre gli effetti dannosi dell’inquinamento indoor.

Un campus universitario all’avanguardia, portatore di innovazione e sostenibilità. Obiettivo: realizzare al meglio le aspettative della prossima generazione di artisti che nel quartiere Ostiense ha trovato una propria casa.

I lavori sono già partiti: un intervento che non soltanto segna un passaggio fondamentale nella storia dell’Accademia RUFA, ma che genera un cambiamento significativo nel tessuto urbano della capitale, alimentando il fenomeno di trasformazione e rigenerazione urbana che già caratterizza il quartiere. Un ulteriore passo in avanti per un distretto che è riuscito a unire arte contemporanea, ricerca, sperimentazione, aggregazione sociale, futuro.

Il progetto di riqualificazione è stato affidato all’architetto Alessandro Ridolfi, Fondatore dello Studio Z14 ARCHITECTS, da sempre impegnato in un costante lavoro di ricerca sui temi dell’architettura, della pianificazione e della trasformazione urbana, attraverso la sperimentazione sulle relazioni tra architettura e contesto, e l’esperienza nell’uso delle più innovative tecnologie architettoniche e soluzioni sostenibili.

L'autorevole quotidiano inglese “The Guardian” ha definito Ostiense “uno dei 10 quartieri più cool d’Europa”, meta preferita per coloro che ricercano un’esperienza capace di abbinare la memoria storica di Roma con la contemporaneità che solo l’arte e, più in generale, la cultura sono in grado di generare. Da Piramide a Marconi, passando per la Garbatella, si scoprono murales che evocano mondi fantastici, locali che si alternano nel genere e nella tipologia, negozi / botteghe, con una forte propensione all’arte e al design.

