Roma, rubano cavi telefonici a centrale Tim e fanno saltare internet a Prati

Per rubare i cavi elettrici, hanno lasciato il quartiere Prati senza internet e con disagi alla telefonia. Si tratta di 4 uomini, due romani e due originari di Latina, di età compresa tra i 42 e i 63 anni, arrestati per furto aggravato in concorso dagli genti della questura. Il disagio segnalato alla Tim da centinaia di utenti, il 5 marzo scorso, ha portato i tecnici a chiamare la polizia. In casi del genere, infatti, erano stati poi riscontrati furti di cavi di rame.

Roma, «Nazisti rossi infami, dittatori, schifosi», insulti choc all’assessora Lucarelli che ha rimosso i cartelli Pro vita

Per questo, gli agenti della Polizia di Stato del II Distretto Salario Parioli, al loro arrivo in piazzale della Marina, hanno notato la presenza di un furgone bianco e di due veicoli a bordo dei quali, 4 soggetti stavano caricando svariati metri di cavi di rame. Insospettiti, gli agenti, hanno deciso di seguirli a distanza e, una volta giunti in via della Maglianella, li hanno bloccati all'interno di un sito per stoccaggio di materiali. All'interno del furgone sono stati sequestrati 18 spezzoni di cavo telefonico da 2400 coppie di rame della lunghezza di circa 2 metri ciascuno, per un peso di circa 485 chili. Accompagnati negli uffici di polizia, i 4 sono stati arrestati e, il giorno successivo, durante il rito direttissimo, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto dei 4 soggetti responsabili di furto aggravato in concorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA