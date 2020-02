Ruba 300 euro in monete da un distributore di bibite dell'ospedale e le nasconde nel giubbotto

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l'accusa di furto aggravato. Ieri pomeriggio, l'uomo ha forzato un distributore automatico nell'ospedale «Regina Elena» in via Elio Chianesi, sottraendo le monete contenute all'interno, 334 euro circa.I Carabinieri, recuperato anche il bottino che nascondeva nelle tasche del suo giubbotto, hanno accompagnato l'arrestato in caserma, in attesa del rito direttissimo.