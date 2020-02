Roma, ruba cappotto di Chanel da oltre 6mila euro in pieno cento

Roma, ruba cappotto Chanel. Ha tentato di rubare un cappotto dal valore di oltre 6mila euro al negozio di Chanel di via del Babuino, in pieno centro a Roma, ma è stata scoperta e bloccata dagli addetti alla sorveglianza.



La donna, una 20enne romena con alle spalle numerosi precedenti per furto, ha nascosto il cappotto in una borsa schermata con fogli di alluminio ed è uscita dal negozio ma è stata notata da un'addetta che l'ha riconosciuta perché in passato aveva già tentato altri furti nella stessa boutique.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato la 20enne per furto aggravato. Processata per direttissima con rito abbreviato, è stata condannata a 1 anni e 10 mesi con divieto di dimora nella Capitale. Ultimo aggiornamento: Venerd√¨ 21 Febbraio 2020, 12:52

