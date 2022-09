Torna Romics, il Festival del fumetto: anniversari per Diabolik e Lady Oscar, poi "assaggi" di Black Adam

di Michela Greco

Appuntamento imprescindibile per i cosplayer, torna dal 4 al 9 ottobre Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che quest’anno celebra i 60 anni di Diabolik e i 50 del manga di Lady Oscar. L’immagine del manifesto – che raffigura Sakina, spirito dell’airone in equilibrio tra luce e ombra, disegnata da Yoshiko Watanabe - accoglierà i visitatori alla Fiera di Roma.

Ci saranno i vincitori dei Romics d’Oro Jordi Bernet, Filippo Scòzzari, la già citata Watanabe, Fabricio Baessa, visual effects supervisor dell’atteso Black Adam e Jama Jurabaev, art director tagiko della Industrial Light & Magic, tra i creativi dietro The Mandalorian. In mostra anche i materiali inediti di Freaks Out presentati da Mainetti e dallo storyboard artist Marco Valerio Gallo.

Per il cinema, infine, gli assaggi dell’horror Piove di Paolo Strippoli (A Classic Horror Story), del fantasy Credimi di Luna Gualano e del dramedy Amanda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 07:00

