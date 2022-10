Il regista Enrico Vanzina: "La vita qui è comicità, perciò la romanità nel cinema e nel teatro è immortale"

di Lorena Loiacono

Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, perché tornano in scena i personaggi più iconici per i romani?

«Perché rispecchiano l’ironia romana, quell’atteggiamento tutto nostro verso la vita che ci fa comunque sorridere. E poi, parliamoci chiaro: il cinema, anche se è nato a Torino, parte da Roma e lo stesso vale per l’umorismo e la comicità nel cinema».

Il cinema è romanocentrico?

«Lo è stato per tanto tempo, specie all’inizio: l’umorismo romano, la romanità in chiave di commedia è stata centrale nel cinema. Sullo stesso piano anche l’umorismo napoletano, grazie a Totò e Peppino De Filippo,. Solo dopo si sono aggiunti, lentamente, tutti gli altri».

Sora Lella è stata tra le prime donne comiche?

«Ce ne sono poche e sono, per lo più, romane: da Monica Vitti a Paola Cortellesi. Personaggi cinematografici fortissimi».

I film più iconici dell’umorismo romano?

«”Un americano a Roma”, “Il Marchese del Grillo” e “Febbre da cavallo”. Poi c’è Carlo Verdone».

