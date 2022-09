Roma-Lido, cambia il gestore ma restano tutti i disagi: treni in ritardo di mezz'ora e navette bloccate nel traffico

di Lorena Loiacono

Mezz’ora di attesa sulle banchine accanto ai binari, se proprio va bene. «Praticamente non è cambiato niente, a noi solo i disagi»: così i pendolari della Roma Lido salutano la ripresa di settembre, alle prese con i soliti vecchi guai del trenino che, per anni, è stato definito il Caronte dei convogli dalle classifiche di Legambiente.

NUOVO GESTORE Il passaggio da Atac a Cotral, avvenuto formalmente lo scorso 1 luglio, non sembra aver risolto i problemi di chi deve venire a Roma da Ostia e chi invece viaggia verso il litorale. Ieri mattina, infatti, le attese dei convogli superavano i 30 minuti e così, per correre ai ripari, Cotral ha messo in strada le navette sostitutive. Ma senza successo, sia perché non possono certo sostituire la capienza di un treno Caf da oltre mille passeggeri sia perché si infrangono sul muro del traffico all’ora di punta. E su via Ostiense non si scherza, sotto questo profilo, specie con la ripresa della scuola. Le corse saltano a decine, così come la pazienza.

