Rom minorenni in fuga sull'auto rubata investono una donna

Nemmeno maggiorenni e già ladri professionisti. Un ragazzo di 14 e uno si 15 anni hanno seminato il panico in via Casilina dopo aver rubato un'auto, prima di essere intercettati da una volante della polizia. I due sono fuggiti all'alt e nella fuga hanno anche travolto una donna di 49 anni.Come si legge sul Messaggero, la signora Sandra è stata portata in ospedale con una serie di traumi e fratture, - la più grave a una gamba - ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Accanto a lei c'era sua cugina Paola, una donna di 69 anni, che è riuscita ad evitare l'impatto con l'Alfa 155 per un pelo, riuscendo a lanciarsi verso il bordo della strada. «Abbiamo visto la morte negli occhi», ha raccontato ancora sotto choc le due donne, «Mi sono passati con la ruota sopra la gamba, è stato terribile», ha ribadito Paola al pronto soccorso.I due minori sono già noti alle autorità: si tratta di due ragazzi rom che vivono in un campo della zona Est di roma. I ragazzi hanno confessato di aver rubat l'auto un'ora prima, nel pomeriggio, nel comune di Zagarolo, a Sud di Roma. Forse l'intento era portare l'auto in un capannone per smontarla e recuperare dei pezzi, anche se agli agenti hanno detto di averla presa solo per poterci fare un giro. Qualunque sia la motivazione resta la gravità del reato, visto che nella fuga avrebbero anche potuto uccidere le due cugine.Vedendo sfrecciare la macchina una pattuglia ha fatto segno loro di fermarsi, ma i due hanno accelerato, dando così il via a un inseguimento. «Mia sorella - racconta Massimo, il fratello di Sandra - stava passeggiando con nostro cugino, come fanno spesso nel pomeriggio. In quel tratto di strada non c'è il marciapiedi, ma un guard-rail che quell'auto ha preso in pieno». Alla fine della corsa anche i due ragazzi sono stati portati in ospedale, dove sono stati eseguiti i controlli per capire se avevano fatto uso di alcol o droghe prima di mettersi alla guida.