Roma, Roberta Di Mario torna in concerto con «A New Beginning. Il suono dopo il silenzio»

Roberta Di Mario, compositrice e pianista di fama internazionale, prosegue il suo tour e torna in concerto a Roma il prossimo 2 maggio 2022 con A New Beginning. Il suono dopo il silenzio: un progetto artistico intenso e di grande impatto emotivo, uno spettacolo musicale/teatrale, con al centro il pianoforte, che ha origine dalla fisica e dalla metafisica del suono. Oltre la musica, sul palcoscenico del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, Roberta Di Mario porta un testo teatrale inedito, un monologo coinvolgente, ispirato e dedicato al pubblico e a una grande luna come scenografia. Ad accompagnarla, la violoncellista Giovanna Famulari.

Perché, di questo tempo immobile che abbiamo forzatamente vissuto, ciò che ora conta di più è il “mòvere”. Nell’anno in cui tutto vuole ricominciare, la musica, così come il teatro, deve educare, delectàre, ma soprattutto deve disturbare, consolare, curare, esaltare, disarmare. E scuotere dall’interno l’animo. Tutto questo è A New Beginning, un’opera che affonda le sue radici nella tradizione classica più pura, ma che giunge alle sonorità più contemporanee. La miscela tra suoni classici e d’avanguardia dà vita a una musica nuova, introspettiva, meditativa e di grande atmosfera.

Le melodie originali profondamente evocative, i suoni dolci e violenti che continuamente si fronteggiano, il virtuosismo mai fine a sé stesso, conducono lo spettatore attraverso un viaggio personale, sorprendente e introspettivo tra passato e futuro, tra favole e miti, tra composizioni inedite e letteratura pianistica di tradizione. A New Beginning è un viaggio nella musica con lo sguardo rivolto oltre i confini. Un’esibizione colta, ricca di rimandi alla letteratura pianistica classica e non: da Bach a Mozart e Debussy, da Gabriel García Márquez e il “suo” Duende, alla fiaba «Pierino e il lupo» di Sergej Sergeevič Prokof’ev, e alla mitologia greca di Leda e il cigno. E ancora, riflessioni sulla condizione femminile, sul tempo e il mondo che attraversiamo, e i suoi confini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 20:50

