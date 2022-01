Roma, ritrovato l'uomo disperso ieri mattina: il 42enne Michele Quacquarelli sta bene

Ritrovato Michele Quacquarelli, il 42enne, disperso ieri mattina, nel centro di Roma. Il pugliese è stato avvistato e riconsociuto da una pattuglia della Polizia di Stato tra i tanti turisti della zona del Vaticano.

Leggi anche - Auto in fiamme sul Lungotevere, donna alla guida salvata dai vigili del fuoco

Precisamente, gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno trovato Michele in via della Conciliazione; dopo averlo avvicinato e rassicurato, lo hanno accompagnato nei loro uffici dove, ha potuto riabbracciare la mamma. L’uomo è in buone condizioni di salute.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA