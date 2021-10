Roma, ritrovata bomba nel parco di Villa Torlonia: artificieri in azione. L'area è stata chiusa al pubblico

Una bomba è stata ritrovata nel parco di Villa Torlonia a Roma. L'area è stata chiusa al pubblico nella parte vicino alle scuderie. Ieri pomeriggio una persona che stava passeggiando con il cane ha trovato un involucro sospetto vicino alla costruzione, un ordigno che - spiegano dalla questura - è risalente agli anni Ottanta: si tratta di una granata Srmc modello 35.

Il ritrovamento ha fatto scattare il protocollo di sicurezza e la bonifica è partita questa mattina. Gli artificieri della polizia vogliono controllare anche nella zona intorno al punto del ritrovamento per vedere se ci sono altri ordigni. La granata sarà fatta brillare nelle prossime ore. Poi si cercherà di capire come e perché un ordigno così pericoloso sia finito in un parco pubblico.

