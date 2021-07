Roma choc, la denuncia di un ristoratore: «Io accoltellato e rapinato da uno straniero fuori dal locale»

Aggredito alle spalle, accoltellato e derubato dell'incasso mentre gettava l'immondizia alla periferia di Roma. È quanto denunciato da un ristoratore romano che dopo la chiusura del locale rientrava di notte a casa nel quartiere Torre Maura. L'aggressione è avvenuta nei giorni scorsi a via del Fringuello.

«Stavo buttando l'immondizia quando sono stato aggredito alle spalle da un uomo - racconta Giuseppe Sabatini - ho reagito e durante la colluttazione mi ha colpito con un coltello. Per fortuna ho messo la mano. Se mi avesse preso alla pancia forse non starei qui a raccontarlo».

L'uomo racconta di essere stato operato per la lacerazione dei tendini, di aver avuto una trentina di punti di sutura e di essere stato dimesso dall'ospedale con 45 giorni di prognosi. «Dopo avermi colpito quell'uomo, uno straniero, mi ha rubato circa 900 euro d'incasso ed è scappato. In pochi minuti è arrivata la polizia che ora indaga sull'accaduto - aggiunge - Spero che cose del genere non si ripetano più. Purtroppo ultimamente furti e rapine sono aumentate in zona».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 12:58

