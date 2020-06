Fallito Lo Zodiaco: il ristorante con vista mozzafiato non riaprirà più

Il ristorante Lo Zodiaco, a Monte Mario, non riaprirà più. Cala il sipario su un locale storico, da cui si poteva ammirare un panorama spettacolare. Nei giorni scorsi la voce circolava sulla pagina facebook ufficiale del locale, il proprietario Fabio Del Buono ha confermato tutto ciò ai microfoni di Roma H24. All’ingresso dello storico locale, uno dei ritrovi più conosciuti di Roma, è affissa la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, che lo scorso 4 marzo ha dichiarato il fallimento della Zodiacoroma s.r.l.



Pochi giorni prima del lockdown e della decisione del governo di chiudere tutti i locali, quindi, il destino del ristorante era già segnato. Come testimoniano le recensioni su Tripadvisor, il locale era rimasto aperto almeno fino ai primi di marzo. Dopo le riaperture del 18 maggio, il ristorante però non aveva ricominciato a lavorare. Roma perde così un luogo di ritrovo unico, un'istituzione per romani e turisti, da dove si poteva godere di una vista mozzafiato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 13:04

