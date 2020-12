Roma, un'altra maxi-rissa tra gruppi di giovani: 10 fermati a villa Borghese

Nuova rissa al centro di Roma. È accaduto a villa Borghese nei pressi di piazza di Siena. Dalle prime informazioni, sembra che due gruppi di giovani si siano fronteggiati e picchiati. Al momento ci sono 10 fermati. La loro posizione è al vaglio. A intervenire la polizia durante i servizi di vigilanza predisposti in centro. Sabato scorso al Pincio, sempre nell'area di Villa Borghese, c'era stata un'altra rissa in cui sono stati coinvolti alcuni minorenni.

I fatti

Ad affrontarsi e picchiarsi sarebbero stati una ventina di ragazzi. La rissa è avvenuta davanti a diversi testimoni. Sul posto i poliziotti, già impegnati nel dispositivo di sicurezza in piazzale delle Canestre, sono riusciti a bloccarne dieci caricati su un pullman scortato dalle volanti e diretto in Questura. La loro posizione resta al vaglio degli investigatori mentre non risultano segnalazioni al 118 di eventuali feriti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 18:07

