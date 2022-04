Rissa nella notte a Roma, in zona Trionfale, tra cinque turisti nordeuropei e due camerieri di un ristorante.

La lite, nata per futili motivi nel locale di via Andrea Doria, è proseguita in strada dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia Trionfale e del Nucleo Radiomobile che hanno denunciato i sette per rissa e lesioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 10:55

