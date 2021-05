Roma, rissa tra ragazzi e ragazze nella movida di Trastevere: uno rimasto ferito

Rissa tra giovani ieri in zona Trastevere, zona di movida al centro di Roma. È accaduto intorno alle 19 alla Scalea del Tamburino, in zona Trastevere a Roma. Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe partito da uno scambio di sguardi, insulti e minacce per banali motivi, poi la situazione è degenerata.

Coinvolti circa dieci giovani, tra cui anche delle ragazze. Sul posto la polizia locale. All'arrivo delle pattuglie i partecipanti si sono allontanati. Sul posto sono rimasti un ragazzo rimasto ferito, che ha rifiutato le cure mediche, e un altro che ha inveito contro gli agenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 14:14

