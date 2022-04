Roma, rissa tra stranieri sul bus dell'Atac: un ferito in codice rosso

Durante il tragitto sull'autobus Atac, da piazza dell'Indipendenza fino a piazza della Repubblica, in 5 hanno litigato azzuffandosi fino a quando il conducente del mezzo ha chiamato i carabinieri.

È accaduto poco prima di mezzanotte quando l'autista, ha visto salire sul mezzo in piazza dell'Indipendenza, i il gruppo di uomini, tutti stranieri e di età compresa tra i 19 e i 30 anni. Gli animi sono andati via via scaldandosi fino a quando, giunto in via Nazionale angolo via Torino, il conducente ha dovuto chiamare il 112.

Alla fermata di piazza della Repubblica, i militari si sono fatti trovare in forze e hanno fermato i 5 stranieri, alcuni visibilmente alticci, denunciandoli per rissa e lesioni. Uno solo di questi è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

