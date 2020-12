Roma, maxi-rissa tra sudamericani ubriachi: sei arresti a Prati

Una furibonda rissa scaturita per futili motivi, aggravata dallo stato di alterazione dovuto dall'abuso di bevande alcoliche, ha portato all'arresto, nella tarda serata di ieri, di sei persone, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 21 ei 33 anni, tutti originari di vari paesi del Sud America.

Ad intervenire in via Carlo Grabausono, in zona Prati, sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, su segnalazione giunta al 112: i militari hanno dovuto faticare non poco per sedare la zuffa, nel corso della quale i contendenti si sono affrontati anche con delle bottiglie di vetro. Per due di loro sono state necessarie le cure del Policlinico Casilino, da cui sono stati dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi. I carabinieri hanno, quindi, fatto scattare le manette ai polsi dei 6 cittadini sudamericani con le accuse di rissa e lesione personale aggravata. Nei loro confronti, inoltre, sono state elevate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa ministeriale finalizzata al contrasto del Covid-19, poiché trovati in un luogo pubblico oltre prescritto senza valido motivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 12:13

