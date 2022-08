Roma, maxi rissa tra stranieri a Termini: arrestati un nigeriano e un egiziano, ferito un carabiniere

​Roma, maxi rissa tra cittadini stranieri nella notte a Termini: arrestato un nigeriano e un egiziano. La colluttazione tra cittadini stranieri è avvenuta questa notte poco dopo la mezzanotte sul lato della stazione che dà su via Giolitti.

Da quel lato provenivano urla e schiamazzi che alcuni hanno segnalato al Numero unico di emergenza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Termini che hanno trovato, impegnati a picchiarsi, un gruppo di cittadini nordafricani riuscendone a fermare solamente due: un egiziano e un nigeriano.

Ferito un carabiniere

I due hanno anche reagito all'arresto ferendo alla mano uno dei due carabinieri intervenuti e, per questo, sono stati arrestati oltre che per rissa, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 10:16

